Скрипт автомобильной доски объявлений

Нужен хак вроде http://slavchik.ru/dle/hacks/294-izmenyaem-vnutrennyuyu-navigaciyu-v-novosti.html Но на сайте должно быть не Если внутренних страниц 5 то Если страниц 10 то Или ещё как "покрасивши", главное что бы ссылок ...