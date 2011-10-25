Скрипт автомобильной доски объявлений

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

Нужен скрипт автомобильной доски объявлений на подобии этого http://www.24auto.ru/board/cars/ ,,,,,, только раздел доски объявления с услугой выделения или поднятия объявления.

13 лет назад
yuriy2222
Юрий 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

basaev789
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Ни ответа ни привета ,пропал с концами...

Заявки фрилансеров

basaev789
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад