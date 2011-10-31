Парсинг авито

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки180 просмотров

Нужен скрипт-демон. Без клиентской части. Запуск по крону.

Детали удалены.

14 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Сделано качественно и в срок. Евгений все время на связи. На вопросы, как и на критику по существу, реагирует быстро. Код читабельный, нотисов практически не было. Спасибо!
С Владимиром приятно работать - четко формулирует задачу, оперативно отвечает на вопросы и замечания, достойно оплачивает результат. Рад сотрудничеству и с удовольствием поработаю с ним в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад