Сделать flash для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок124 просмотра

нужно сделать типа flash ролик, привязанный к сайту. подробности при переписке

14 лет назад
gramo
51 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работы по сайту

    1. нужно в форме регистрации поставить каптчу и (или) контрольный вопрос вот тут: http://www.verdit.ru/component/user/?task=register#content 2.Проверить весь сайт на наличее чужеродных ссылок и кода содержащего чужеродные ссылки. Писать можно в аську ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать движок сайта

    Всем привет! Нужен программист с опытом работы в области разработки cms. Пример сайта можно посмотреть на ex.ua! Сроки работы примерно 1 месяц. По этой причине, указывайте, сумму за месяц работы. Никаких ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP: проблема с кодировками

    $50

    Проблема следующая : Имеется веб-сайт, использующий ISO-8859-1 кодировку. Не оптимально, но что есть - то есть. Есть модуль комментариев добавляемых юзерами. Часто юзеры добавляют "нестандартные" символы ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт-"посредник" между 2 сайтами.

    Нужен скрипт, который будет брать данные, которые пользователь вводит на моем сайте и переправлять их на сторонний сайт, обрабатывать ответ стороннего сайта и выводить пользователю на моем сайте видоизмененные данные. По сути скрипт должен взять ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести сайт

    Добрый день. Есть одна база данных (один сайт), он работает на переписанной Джумле. Переносить нужно не весь сайт. Старенькая штука. Нужно перенести этот сайт на другой движок, который был недавно написан. То есть ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад