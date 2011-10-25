Встраивание дизайна интернет-магазина в CMS

Используемая CMS – AMIRO (Возможно PHPshop, но больше склоняемся к AMIRO).

Дизайн и верстка сайта для основных страниц полностью готовы – файлы прилагаются.

Подробное ТЗ вышлю при удовлетворении требований, пишите в личку портфолию и e-mail.

Нужно

- натянуть верстку на CMS интернет-магазина.

- внести необходимые изменения в движок (лучше в его настройки).

- задокументировать изменения и инструкции (все это описано в ТЗ).

- предоставить лицензию на CMS с максимальной скидкой

Требования к исполнителю:

- реальный опыт реализации подобных работ на выбранной CMS

- возможность предоставления скидки на лицензию CMS

Бюджет на работы -

20 000 WMR.