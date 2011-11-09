Несложная панель управления

На php фреймворке из: CI, Cake, yii требуется разработать небольшую ситему управления текстовой информацией.

Все довольно несложно: чтение/запись данных в БД и их аккуратное отображение в frontend.

Бодробнее функционал системы и ее назначение описаны в ТЗ.

ТЗ прикреплено к поекту.

Оплата в webmoney.

Оплата по факту завершения проекта, т.е. приема рабочей системы на хостинге исполнителя.