Несложная панель управления

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

На php фреймворке из: CI, Cake, yii требуется разработать небольшую ситему управления текстовой информацией.

Все довольно несложно: чтение/запись данных в БД и их аккуратное отображение в frontend.

Бодробнее функционал системы и ее назначение описаны в ТЗ.

ТЗ прикреплено к поекту.

Оплата в webmoney.

Оплата по факту завершения проекта, т.е. приема рабочей системы на хостинге исполнителя.

PHPYii
14 лет назад
nativetek
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stepennwolf
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$200
14 дней
Отличный программист. Очень довольны сотрудничеством и качеством работы. Продолжаем сотрудничать с Игорем.
Отличный заказчик! Александр четко поставил задачу, всегда был на связи при необходимости уточнить кое-какие детали, поэтому проект было выполнять легко и доступно. Оплату получал четко и без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

stepennwolf
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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