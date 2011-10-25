Создать программку для автоматического ответа

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Закрыт6 заявок169 просмотров

Програмка для автоматического ответа на сообщения на сайте plirt.ru

Или скрипт.....

все равно..только что-бы все хорошо работало!!!

Жду предложений..

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14 лет назад
torgmash
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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