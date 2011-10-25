Здравствуйте! Есть модуль PM Notifier v.2.0 Данный модуль реализовывает автоматическую проверку и информирование пользователя о новых личных сообщениях. Проверка осуществляется с помощью AJAX т.е. без перезагрузки страницы. Модуль бесплатный. Необходимо добавить ...
Онлайн общение
нужно на работающий сайт написать модуль онлайн общения (аналог web-promo.com.ua - задайте вопрос онлайн)
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