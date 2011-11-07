Срочно нужен скрипт с описанием работы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок213 просмотров

Срочно нужен скрипт (скорее всего, на javascript, но другие предложения готов рассматривать).

Скрипт должен располагаться на определенной странице "сайта А". Пользователя, попавшего на эту страницу, должно сразу автоматом перенаправить на конкретную страницу "сайта Б" вместе с заранее заданными на "сайте А" параметрами, передаваемые методом POST (т.е. чтобы действия развивались так, как если бы пользователь заполнил бы соответствующую форму на самом "сайте Б")

Требование к скрипту:

1) Максимальная кроссбраузерность

2) Чтоб на него не ругались антивирусы

3) Подробное описание работы (чтобы, не разбираясь в деталях, можно было его настроить на решение конкретной задачи)

Нужно срочно.

Просьба внимательно прочитать описание задачи. Надо не просто передать параметры, а перебросить с ними пользователя на страницу другого сайта.

JavaScript
14 лет назад
ruskur
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$35
1 день
Все сделал быстро, помог с отладкой. Скрипт несложный, но можно судить по отношению к клиенту - оно образцовое. Претензий нет. Можно рекомендовать данного специалиста.
Отличный заказчик! Задача поставлена четко и ясно, быстрая оплата работы, адекватность в общении. Рекомендую к сотрудничеству!

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SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад