Срочно нужен скрипт с описанием работы

Срочно нужен скрипт (скорее всего, на javascript, но другие предложения готов рассматривать).

Скрипт должен располагаться на определенной странице "сайта А". Пользователя, попавшего на эту страницу, должно сразу автоматом перенаправить на конкретную страницу "сайта Б" вместе с заранее заданными на "сайте А" параметрами, передаваемые методом POST (т.е. чтобы действия развивались так, как если бы пользователь заполнил бы соответствующую форму на самом "сайте Б")

Требование к скрипту:

1) Максимальная кроссбраузерность

2) Чтоб на него не ругались антивирусы

3) Подробное описание работы (чтобы, не разбираясь в деталях, можно было его настроить на решение конкретной задачи)

Нужно срочно.

Просьба внимательно прочитать описание задачи. Надо не просто передать параметры, а перебросить с ними пользователя на страницу другого сайта.