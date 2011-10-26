Расчет статистических данных

Есть достаточно полная база данных по автомобилям разных марок и моделей, содержащая годы выпуска, цены и кое-что ещё.

Нужно написать статистический скрипт для работы с БД, который будет расчитывать цены помодельно по годам выпуска.

Любителям простоты, не знающим статистику: вариант "в лоб" не проходит, есть колебания цен как в рамках любой выборки, так и неравномерность по годам выпуска, которую надо сглаживать. Есть опечатки в цене.

Разумеется, при сглаживании следует учитывать и смены модельных рядов, которые не всегда отражаются в изменении кода марки автомобиля.

Кто со статистикой не "как рыба в воде" - проходите мимо. Кто не понял задания тоже.

Оставшиеся и дочитавшие до этого места укажите в заявке ваш любимый цвет.

Язык не важен, но php приветствуется.

Оплата WMR по факту приема результатов работы. Бесценные предложения не рассматриваются.