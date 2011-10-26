Расчет статистических данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки181 просмотр

Есть достаточно полная база данных по автомобилям разных марок и моделей, содержащая годы выпуска, цены и кое-что ещё.

Нужно написать статистический скрипт для работы с БД, который будет расчитывать цены помодельно по годам выпуска.

Любителям простоты, не знающим статистику: вариант "в лоб" не проходит, есть колебания цен как в рамках любой выборки, так и неравномерность по годам выпуска, которую надо сглаживать. Есть опечатки в цене.

Разумеется, при сглаживании следует учитывать и смены модельных рядов, которые не всегда отражаются в изменении кода марки автомобиля.

Кто со статистикой не "как рыба в воде" - проходите мимо. Кто не понял задания тоже.

Оставшиеся и дочитавшие до этого места укажите в заявке ваш любимый цвет.

Язык не важен, но php приветствуется.

Оплата WMR по факту приема результатов работы. Бесценные предложения не рассматриваются.

PHP
14 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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