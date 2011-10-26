Ищем специалиста в движке Vam Shop со знанием аякса ЦЕЛЬ: реализация и написание модулей и дополнений на действующий интернет магазин на движке Вам Шоп возможно длительное сотрудничество на постоянной основе ...
Программинг 2-х сайтов. Срочно!
Проект состоящий из двух идентичных корпоративных сайтов.
Задача:
Доработать программную часть на одном сайте и согласно этойже программной части сделать 2й сайт. Сверстать сайты.
После разработки сайта – необходимо произвести тестирование сайта с отчетом о работоспособности по всем модулям.
Краткое описание:
Кроссбраузерность.
Отображение от 1024х768 до 1920x1200.
2 языка.
Данные на сайте являются динамическими. Панель управления сайтом для администратора. Онлайн помощник по сайту. Поиск по сайту.
Вход пользователей. Система рассылки. Сайт должен иметь резиновую верстку.
Большинство страниц сайта имеет общую структуру и представляет собой набор следующих блоков: Блок шапки, Блок баннера, Блок горизонтального меню, Блок навигационной цепочки, Блок верхнего горизонтального подменю, Блок левого вертикального меню, Основной блок, Блок нижнего горизонтального подменю, Блок футера
Стоимость (программинг+вёрстка):
1-й сайт: 300$
2-й сайт: 700$
Срок: 5 рабочих недель (от момента получения дизайна с полным Т.З. до момента выкладки на тестовй сервер).
Если задача выполняется быстрее чем за 5 недель – премия + 10 % от общего бюджета стоимости.
Заявки без предоставления/указания портфолио (в письме либо комментариях) не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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