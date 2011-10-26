Доработка админки сайта на базе Cake PHP

Очень нужен хороший программист, для работы с уже написанным сайтом на платформе Cake PHP с дописанными вручную скриптами.

Сайт постоянно дорабатывается и совершенствуется и дорабатывается, потому работать надо много и часто.

Приблизительное начальное тех. задание:

1. Важно настроить работу рассылки (более 4тыс. клиентов)

2. Выбирая заказы способ доставки Почта, возможно собирать из них адреса и группировать их в таблицу 3 на 8 и выводить на распечатку.

3. замечена проблема с тем, что когда количество товара на складе 1 штука, то он самопроизвольно пропадает со склада.

4. Перестали приходить имейлы мне и клиентам о заказе.

5.Проверить работу корзины и вид сайта на разных браузерах.