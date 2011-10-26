Ищем специалиста в движке Vam Shop со знанием аякса ЦЕЛЬ: реализация и написание модулей и дополнений на действующий интернет магазин на движке Вам Шоп возможно длительное сотрудничество на постоянной основе ...
Доработка админки сайта на базе Cake PHP
Очень нужен хороший программист, для работы с уже написанным сайтом на платформе Cake PHP с дописанными вручную скриптами.
Сайт постоянно дорабатывается и совершенствуется и дорабатывается, потому работать надо много и часто.
Приблизительное начальное тех. задание:
1. Важно настроить работу рассылки (более 4тыс. клиентов)
2. Выбирая заказы способ доставки Почта, возможно собирать из них адреса и группировать их в таблицу 3 на 8 и выводить на распечатку.
3. замечена проблема с тем, что когда количество товара на складе 1 штука, то он самопроизвольно пропадает со склада.
4. Перестали приходить имейлы мне и клиентам о заказе.
5.Проверить работу корзины и вид сайта на разных браузерах.
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