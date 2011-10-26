Интернет-магазин

Задача:

Привести данную

страницу http://www.mpostel.ru/shop/list.php?SECTION_ID=19 В такой вид как на картинке во вложении.

Тоесть сверху фильтр товаров по производителям и размерам и в

каждом товаре выбор размера и цена(цена меняется в зависимости от выбранного размера).

Пример по адресу http://planetasnov.ru/?nv=goo&fst=112

Сможете ли Вы это сделать и сколько стоит по деньгам и сроки?