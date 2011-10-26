в IE9 не отображаются картинки сверху, также нет тёмного фона внизу europareal.ru
Простой Java скрипт
Нужен простой скрипт, который сразу можно вставить на страницу. Его задача убирать вот такие кавычки " из текстового поля. На практике должно быть так: 1) клиент пишет фразу и в ней использует кавычки, скрипт их убирает. 2) Клиент скопировал текст в текстовое поле и в нем есть кавычки, скрипт их убирает.
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