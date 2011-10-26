Разработать парсер сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок273 просмотра

Нужно разработать парсер. Техническое задание - см.приложение (обратите внимание на последние 2 пункта).

Укажите пожалуйста срок и стоимость данной разработки.

14 лет назад
codewriter
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$60
3 дня
Отличная постановка задачи, своевременная оплата, нареканий никаких, рекомендую!

Заявки фрилансеров

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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