Доработать несколько сайтов на Wordpress

Разыскивается специалист по работе с Wordpress - нужно доработать несколько сайтов. Работа разная: где-то заменить шапку и поставить футнот, где-то добавить виджеты, где-то размер шрифта поменять. Детали и цены готова обсудить дополнительно. Оплата - первое тестовое задание оплачивается сразу, далее - помесячная оплата.

В дальнейшем - будет создание сайтов с нуля. Требования к сайтам - http://astratest.com/Docs/requirements.html