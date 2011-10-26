Виджет для WP - фильтр по нескольким критериям

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки102 просмотра

Необходимо сделать фильтр по нескольким критериям (верстка формы и создание виджета).

В качестве критериев выступают назначенные материнские рубрики.

Результат фильтра - записи, которые привязаны одновременно ко всем выбранным рубрикам.

WordPress
14 лет назад
belikova
49 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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