Необходимо сделать фильтр по нескольким критериям (верстка формы и создание виджета). В качестве критериев выступают назначенные материнские рубрики. Результат фильтра - записи, которые привязаны одновременно ко всем выбранным рубрикам.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Функционал, который позволяет создавать карту путешествий (стран, в которых побывал человек). Пример функционала здесь: http://www.world66.com/myworld66/visitedCountries В предложениях указывайте сроки и бюджетВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Дизайн сайта для компании, которая занимается ремонтом дымоходов и установкой каминов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Разработка логотипа для компании, которая занимается ремонтом дымоходов и установкой каминов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Разработка логотипа, фирменного героя, концепта иллюстрированной туристической карты. Разработка фирменного стиля сайта с использованием логотипа и фирменного героя (порядка 15-20 шаблонов по техзаданию). Интересуют сроки и стоимость изготовления. Создание серии изображений фирменного героя ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
14 лет назад
И Вам спасибо за работу!!! :) ...
Ответный отзыв
Дизайн яркий и стильный. Работа сделана качественно, в соответствии с ТЗ и в оговоренные сроки. Спасибо, Сережа!
$250
10 баллов
14 лет назад
Далеко не первый раз работаю с Наташей ... Очень позитивный заказчик, никаких проблем, ни с оплатой, ни с общением не возникало никогда ... Спасибо за работу! Жду с нетерпением последующих заказов! :) ...
Ответный отзыв
Мне очень нравится стиль работы Сергея. Вариант логотипа был предложен ОДИН и принят сразу. Хорошая творческая идея, сделано стильно и талантливо. Спасибо!
$500
10 баллов
15 лет назад
Несомненно один из самых позитивных моментов сотрудничества на моём опыте ... Заказчица детально и чётко описывает задачу, по возможности снабжает материалом, адекватно оценивает труд и представляет объёмы работы ... Жду с нетерпением следующих проектов ... P.S.: Мы прям сроднились за период сотрудничества :) ...
Ответный отзыв
Отличная талантливая работа! Проект был сложный и большой. Хочется поблагодарить Сергея за его талант и кропотливую качественную работу. Умение слышать заказчика, соединить его видение продукта со своим представлением о последнем – это мастерство достойное восхищения. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Рекомендую всем, кого интересует качественный и креативный подход к созданию дизайна!