belikova

Natasha Belikova belikova

 
48 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
De_And_De
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта (проект для для Лозовского С.)
И Вам спасибо за работу!!! :) ...
Дизайн яркий и стильный. Работа сделана качественно, в соответствии с ТЗ и в оговоренные сроки. Спасибо, Сережа!
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De_And_De
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Логотип (приватный проект для Лозовского Сергея)
Далеко не первый раз работаю с Наташей ... Очень позитивный заказчик, никаких проблем, ни с оплатой, ни с общением не возникало никогда ... Спасибо за работу! Жду с нетерпением последующих заказов! :) ...
Мне очень нравится стиль работы Сергея. Вариант логотипа был предложен ОДИН и принят сразу. Хорошая творческая идея, сделано стильно и талантливо. Спасибо!
Ответный отзыв
De_And_De
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Фирменный стиль сайта туристической тематики
Несомненно один из самых позитивных моментов сотрудничества на моём опыте ... Заказчица детально и чётко описывает задачу, по возможности снабжает материалом, адекватно оценивает труд и представляет объёмы работы ... Жду с нетерпением следующих проектов ... P.S.: Мы прям сроднились за период сотрудничества :) ...
Отличная талантливая работа! Проект был сложный и большой. Хочется поблагодарить Сергея за его талант и кропотливую качественную работу. Умение слышать заказчика, соединить его видение продукта со своим представлением о последнем – это мастерство достойное восхищения. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Рекомендую всем, кого интересует качественный и креативный подход к созданию дизайна!
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