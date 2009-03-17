Фирменный стиль сайта туристической тематики

Прошу зарегистрироваться для участия в конкурсе. 300 за участие и 200 победителю. Только для приглашенных пользователей!!
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Разработка логотипа, фирменного героя, концепта иллюстрированной туристической карты. Разработка фирменного стиля сайта с использованием логотипа и фирменного героя (порядка 15-20 шаблонов по техзаданию).
Интересуют сроки и стоимость изготовления.
Создание серии изображений фирменного героя (под тематику страниц, по запросу)
Создание иллюстрированных рисованных карт (под каждую страну под запрос по техзаданию)
Отрисовка политических карт (карта мира, части света, страны)
Интересует стоимость за единицу и сроки изготовления каждого вида работы.
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