Фирменный стиль сайта туристической тематики

Отличная талантливая работа! Проект был сложный и большой. Хочется поблагодарить Сергея за его талант и кропотливую качественную работу. Умение слышать заказчика, соединить его видение продукта со своим представлением о последнем – это мастерство достойное восхищения. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Рекомендую всем, кого интересует качественный и креативный подход к созданию дизайна!