Фирменный стиль сайта туристической тематики

Фирменный стильЗавершен44 заявки557 просмотров
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Разработка логотипа, фирменного героя, концепта иллюстрированной туристической карты. Разработка фирменного стиля сайта с использованием логотипа и фирменного героя (порядка 15-20 шаблонов по техзаданию).

Интересуют сроки и стоимость изготовления.

Создание серии изображений фирменного героя (под тематику страниц, по запросу)

Создание иллюстрированных рисованных карт (под каждую страну под запрос по техзаданию)

Отрисовка политических карт (карта мира, части света, страны)

Интересует стоимость за единицу и сроки изготовления каждого вида работы.

15 лет назад
belikova
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
De_And_De
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$500
15 дней
Отличная талантливая работа! Проект был сложный и большой. Хочется поблагодарить Сергея за его талант и кропотливую качественную работу. Умение слышать заказчика, соединить его видение продукта со своим представлением о последнем – это мастерство достойное восхищения. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Рекомендую всем, кого интересует качественный и креативный подход к созданию дизайна!
Несомненно один из самых позитивных моментов сотрудничества на моём опыте ... Заказчица детально и чётко описывает задачу, по возможности снабжает материалом, адекватно оценивает труд и представляет объёмы работы ... Жду с нетерпением следующих проектов ... P.S.: Мы прям сроднились за период сотрудничества :) ...
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