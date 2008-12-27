Создание визитки

Прошу зарегистрироваться для участия в конкурсе. 300 за участие и 200 победителю. Только для приглашенных пользователей!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать визитку, какие условия:
- Двусторонняя
на одной отражена деятельность по продвижению http://www.myonlinestudio.ru/
на другой стороне деятельность по дизайну http://79222657788.ru/
- Использование уже имеющихся логотипов и стиля, на каждой из сторон.
- Предоставление в готовом для печати виде, в векторе.
Чего ожидаю от Вас:
1. Срок.
2. Портфолио.
3. Цену.
причем крайне желательно указывать какая работа в портфолио сколько стоит, чтобы можно было оценить уровень соответствия цены и качества.
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