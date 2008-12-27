Создание визитки

Нужно создать визитку, какие условия:

- Двусторонняя

на одной отражена деятельность по продвижению http://www.myonlinestudio.ru/

на другой стороне деятельность по дизайну http://79222657788.ru/

- Использование уже имеющихся логотипов и стиля, на каждой из сторон.

- Предоставление в готовом для печати виде, в векторе.

Чего ожидаю от Вас:

1. Срок.

2. Портфолио.

3. Цену.

причем крайне желательно указывать какая работа в портфолио сколько стоит, чтобы можно было оценить уровень соответствия цены и качества.

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