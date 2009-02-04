MyOST

Александр Люстик MyOST

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Фрилансер. Частный оптимизатор.

Опыт работы - 5 лет.

Профессиональные услуги:

- разработка сайтов

- оптимизация сайтов

- продвижение сайтов

E-mail: [email protected]

ICQ: 507552

Skype: myonlinestudio

Телефон: +7-926-873-7788

  • Установка, настройка, разработка тем на WordPress

    Нужен специалист во вордпрессу, способный решать задачи от минимальных (установка, настройка, редакция тем), до разработки или доработки плагинов. Способный решить вопросы с нагрузками (не просто установкой плагина), обезличиванием вордпресса. Необходима не разовая работа. Важные параметры - ответственность - способность ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание визитки

    Нужно создать визитку, какие условия: - Двусторонняя на одной отражена деятельность по продвижению http://www.myonlinestudio.ru/ на другой стороне деятельность по дизайну http://79222657788.ru/ - Использование уже имеющихся логотипов и стиля, на каждой из сторон. - Предоставление в готовом для печати виде, в ...

    Фирменный стиль68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад