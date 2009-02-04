Нужен специалист во вордпрессу, способный решать задачи от минимальных (установка, настройка, редакция тем), до разработки или доработки плагинов. Способный решить вопросы с нагрузками (не просто установкой плагина), обезличиванием вордпресса. Необходима не разовая работа. Важные параметры - ответственность - способность ...
Фрилансер. Частный оптимизатор.
Опыт работы - 5 лет.
Профессиональные услуги:
- разработка сайтов
- оптимизация сайтов
- продвижение сайтов
E-mail: [email protected]
ICQ: 507552
Skype: myonlinestudio
Телефон: +7-926-873-7788
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно создать визитку, какие условия: - Двусторонняя на одной отражена деятельность по продвижению http://www.myonlinestudio.ru/ на другой стороне деятельность по дизайну http://79222657788.ru/ - Использование уже имеющихся логотипов и стиля, на каждой из сторон. - Предоставление в готовом для печати виде, в ...Фирменный стиль68 заявокЗакрыт15 лет назад