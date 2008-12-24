Фирменный стиль для автоклуба

Всем привет!!! Я предстоыляю фирму Moni-Mercury. Мы ищем дизайнеров для создания группы. Наша фирма была создана недавно и специализируется на вэб дизайне, полиграфии и наружная реклама. Мы собираемся отобрать для удаленной работы 4-5 дизайнеров. Стабильный ...