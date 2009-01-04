Фирменный стиль

Фирменный стильЗакрыт91 заявка703 просмотра
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Нужно разработать фирменный стиль строительной компании. Также сделать два предложения-презентации.

Сделать дизайн папки. Буклет по ремонту квартир.

15 лет назад
udjplm
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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