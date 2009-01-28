Строительная компания проводит конкурс по направлениям: Проектирование коттеджей, дизайн интерьера. Опыт работы не меньше 5 лет. Портфолио не меньше чем по 30 проектов. Работа на дому в г. Киев. Оплата по договоренности. Работы сбрасывать на E-mail: [email protected] ...