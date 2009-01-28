Нужен дизайн сайта строительной фирмы. Данные после портфолио.
Дизайн сайтов120 заявок
Закрыт
15 лет назад
Нужен дизайн сайта строительной фирмы. Данные после портфолио.
Нужно разработать фирменный стиль строительной компании. Также сделать два предложения-презентации. Сделать дизайн папки. Буклет по ремонту квартир.
Нужен архитектор для проектирования коттеджей. Проживание город Киев. Свободній график. Порфолио не мение 30 проектов. ICQ#: 491-563-202
Строительная компания проводит конкурс по направлениям: Проектирование коттеджей, дизайн интерьера. Опыт работы не меньше 5 лет. Портфолио не меньше чем по 30 проектов. Работа на дому в г. Киев. Оплата по договоренности. Работы сбрасывать на E-mail: [email protected] ...