Создание видео-3D-презентации здания торгового комплекса Нужно сделать 3Д анимацию здания. 3Д модели имеются. - Качество DVD - Длительность до 2х минут - Высокая реалистичность - Живые объекты (люди, автомобили) - 2 языка просмотра (ру, англ) План сценариев: 1. Заставка, логотип и названия 2. Анимация объекта на карте Киева с привязкой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Строительная компания проводит конкурс по направлениям: Проектирование коттеджей, дизайн интерьера.
Опыт работы не меньше 5 лет. Портфолио не меньше чем по 30 проектов. Работа на дому в г. Киев.
Оплата по договоренности. Работы сбрасывать на E-mail: [email protected] - для Владимира Андреевича.
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