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Строительная компания проводит конкурс по направлениям: Проектирование коттеджей, дизайн интерьера.

Опыт работы не меньше 5 лет. Портфолио не меньше чем по 30 проектов. Работа на дому в г. Киев.

Оплата по договоренности. Работы сбрасывать на E-mail: [email protected] - для Владимира Андреевича.