Создание видео-3D-презентации здания комплекса

Нужно разратотать дизайн интерьра 2-х комнатной кваритры в Киеве. S общ=76,6 м2.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание видео-3D-презентации здания торгового комплекса
Нужно сделать 3Д анимацию здания. 3Д модели имеются.
- Качество DVD
- Длительность до 2х минут
- Высокая реалистичность
- Живые объекты (люди, автомобили)
- 2 языка просмотра (ру, англ)
План сценариев:
1. Заставка, логотип и названия
2. Анимация объекта на карте Киева с привязкой к центру, исторических, известных зданий, вокзалов все на основе Google Earth
3. Визуализация очередности строительства
4. 3Д функциональная схема, дорого-транспортная схема
5. Пролеты камеры. Визуализацию экстерьера с высокой детализацией, входные, въезды – выезды паркингов.
6. Визуализация решений энергосбережения.
- Оптимизация формы строительства
- Оптимизация фасадов
- Использование конструкций окон
- Улучшение изоляции (чердак, крыша, фасадов)
- Потоки тепла при вентиляции
7. Пролеты камеры.
- лобби комплексов (1 интерьер )
- рестораны, бары (2 интерьера)
- фитнес, салон красоты (1 интерьер)
- Бассейн SPA (1 интерьер)
- офисные помещения, вип офисы (2 интерьера)
- номера отеля (1 интерьер)
- апартаменты (1 интерьер)
- балрум (вход через лобби, лифт, вход к фаер-балрума)
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