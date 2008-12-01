Создание видео-3D-презентации здания комплекса

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт15 заявок452 просмотра
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Создание видео-3D-презентации здания торгового комплекса

Нужно сделать 3Д анимацию здания. 3Д модели имеются.

- Качество DVD

- Длительность до 2х минут

- Высокая реалистичность

- Живые объекты (люди, автомобили)

- 2 языка просмотра (ру, англ)

План сценариев:

1. Заставка, логотип и названия

2. Анимация объекта на карте Киева с привязкой к центру, исторических, известных зданий, вокзалов все на основе Google Earth

3. Визуализация очередности строительства

4. 3Д функциональная схема, дорого-транспортная схема

5. Пролеты камеры. Визуализацию экстерьера с высокой детализацией, входные, въезды – выезды паркингов.

6. Визуализация решений энергосбережения.

- Оптимизация формы строительства

- Оптимизация фасадов

- Использование конструкций окон

- Улучшение изоляции (чердак, крыша, фасадов)

- Потоки тепла при вентиляции

7. Пролеты камеры.

- лобби комплексов (1 интерьер )

- рестораны, бары (2 интерьера)

- фитнес, салон красоты (1 интерьер)

- Бассейн SPA (1 интерьер)

- офисные помещения, вип офисы (2 интерьера)

- номера отеля (1 интерьер)

- апартаменты (1 интерьер)

- балрум (вход через лобби, лифт, вход к фаер-балрума)

15 лет назад
yumen
Украина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
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