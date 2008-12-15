Проектирование коттеджей

Уважаемые фрилансеры, скажу сразу - этот проект для тех кому не хватает отзывов и денег. Огромную сумму за это я дать не смогу, т.к. это не коммерческий проект. В приложение план квартиры. Нужно будет визуализировать внутрь и сделать ...