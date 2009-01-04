Разработка элементов фирменного стиля.

Фирменный стильЗакрыт18 заявок464 просмотра
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Разработка и подготовка к полиграфии фирменного стиля для компании: визитки, бланки, конверты.

ТРЕБОВАНИЯ:

1. КИЕВЛЯНИН!!!!!

2. Опыт работы от 3-5 лет.

3. Совершеннолетний.

4. Наличие портфолио и положительных отзывов.

5. НЕ СТУДИЯ!!!!!!!

6. УМЕНИЕ РИСОВАТЬ РУКАМИ.

7. Знание предполиграфической подготовки.

ПРОСЬБА: В ЛИЧКУ -НЕ ПИСАТЬ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ПОД ПРОЕКТОМ, ОСТАВЛЯЙТЕ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.

15 лет назад
Marri_St
Мария 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
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