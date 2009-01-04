Разработка элементов фирменного стиля.

Прошу зарегистрироваться для участия в конкурсе. 300 за участие и 200 победителю. Только для приглашенных пользователей!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка и подготовка к полиграфии фирменного стиля для компании: визитки, бланки, конверты.
ТРЕБОВАНИЯ:
1. КИЕВЛЯНИН!!!!!
2. Опыт работы от 3-5 лет.
3. Совершеннолетний.
4. Наличие портфолио и положительных отзывов.
5. НЕ СТУДИЯ!!!!!!!
6. УМЕНИЕ РИСОВАТЬ РУКАМИ.
7. Знание предполиграфической подготовки.
ПРОСЬБА: В ЛИЧКУ -НЕ ПИСАТЬ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ПОД ПРОЕКТОМ, ОСТАВЛЯЙТЕ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.
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