Отредактировать flash-карту острова

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок205 просмотров

Нужно отредактировать карту острова, редактирование типа замены шрифтов и стиля заголовков, полное тз высылаю на почту

14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Tensai
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Отличный специалист, все пожелания и коррективы вносит в котороткие сроки. Всем советую.
Адекватный заказчик. Четко формирует задание, предельно подробно описывает детали. Оплата поступила практически моментально после полного принятия проекта. Рекомендую.

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Tensai
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад