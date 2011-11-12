Необхдимо доработать функционал имеющегося сайта на базе AMIRO.CMS: - добавление блоков - удаление некоторых ненужных элементов - изменение логики выгрузки в яндекс-маркет - изменение верстки (доработка стилей без радикальной смены дизайна ...
Необходимо сделать архив статей/новостей. Joomla
Доброе время суток,
1. Есть два модуля: архив статей и парсер новостей. Новости тоже являются статьями, но почему-то они не учитываются при выводе архивных статей. Хотелось бы сделать так, чтобы они тоже выводились.
2. Лимит в парсере установлен на 45 новостей, но они не архивируются автоматически, а просто сохраняются.. и их количество все больше увеличивается, уже 250 страниц напарсил. Хотелось бы покончить с этим хаосом и, наконец, структурировать их по месяцам и годам (года - это 2011 и 2012) в виде календаря
Возможно эти два модуля можно как-то объединить, я в этом мало понимаю, поэтому и обращаюсь к профессионалам.
Звучит сложно, но уверен, что на самом деле все проще, Вам надо только посмотреть коды.
Размер оплаты обсуждаем. Заранее благодарен.
Денис
PS. Парсер - это "Свежайшие экологические новости" на главной странице www.zelife.ru
На работу календаря (архива статей) можно посмотреть в правом столбце также на главной странице
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