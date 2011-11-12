Необходимо сделать архив статей/новостей. Joomla

Доброе время суток,

1. Есть два модуля: архив статей и парсер новостей. Новости тоже являются статьями, но почему-то они не учитываются при выводе архивных статей. Хотелось бы сделать так, чтобы они тоже выводились.

2. Лимит в парсере установлен на 45 новостей, но они не архивируются автоматически, а просто сохраняются.. и их количество все больше увеличивается, уже 250 страниц напарсил. Хотелось бы покончить с этим хаосом и, наконец, структурировать их по месяцам и годам (года - это 2011 и 2012) в виде календаря

Возможно эти два модуля можно как-то объединить, я в этом мало понимаю, поэтому и обращаюсь к профессионалам.

Звучит сложно, но уверен, что на самом деле все проще, Вам надо только посмотреть коды.

Размер оплаты обсуждаем. Заранее благодарен.

Денис

PS. Парсер - это "Свежайшие экологические новости" на главной странице www.zelife.ru

На работу календаря (архива статей) можно посмотреть в правом столбце также на главной странице