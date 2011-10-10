Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
13 лет назад
Joomla
Роман отлично выполнил ту работу, которую до сего момента не могли сделать многие другие товарищи... Быстро ориентируется, делает все четко и в срок. Полностью согласен с Филимоновым Андреем. Молодец! Рекомендую.
$110
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Великолепно выполненная работа... Уж насколько я "противный" заказчик, но придраться не к чему. На любое моё - "хочу так", в ответ - "сделаем"... Сроки окончания работы обоюдно были изменены в сторону увеличения, что только положительно сказалось на конечном результате... Помимо основного заказа выполнил и, так называемую, весьма мудрёную (2 прошлых исполнителя не справились), "шабашку"... правда голову ломали вдвоём и по пол ночи три дня подряд... Но исполнено было со знанием дела... чётко и культурно. Откровенно говоря, чуть не поругался из-за того что он обращался ко мне исключительно на ВЫ... - Итог... Теперь только этому человеку доверю все свои будущие проекты...
$15
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Компонент проанализирован, диагноз поставлен, не смотря на мои придирки, общался корректно, был сдержан, это говорит о профессионализме фрилансера. Рекомендую.
$50
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Роман хороший специалист, сделал все качественно и быстро. В дальнейшем буду сотрудничать
$100
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Сделал всё что требовалось и в срок. Всегда онлайн, всегда отзывается на просьбы что-то доделать, переделать. Рекомендую.
Веб-программирование
9 отзывов
от $500
от 15 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 15 дней
нет рейтинга