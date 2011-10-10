Великолепно выполненная работа... Уж насколько я "противный" заказчик, но придраться не к чему. На любое моё - "хочу так", в ответ - "сделаем"... Сроки окончания работы обоюдно были изменены в сторону увеличения, что только положительно сказалось на конечном результате... Помимо основного заказа выполнил и, так называемую, весьма мудрёную (2 прошлых исполнителя не справились), "шабашку"... правда голову ломали вдвоём и по пол ночи три дня подряд... Но исполнено было со знанием дела... чётко и культурно. Откровенно говоря, чуть не поругался из-за того что он обращался ко мне исключительно на ВЫ... - Итог... Теперь только этому человеку доверю все свои будущие проекты...