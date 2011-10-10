Сделать несложный компонент для Joomla 1.7

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Завершен2 заявки150 просмотров

Сделать не сложный компонент для Joomla 1.7. Т.з в приложении

Joomla
14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SRomanweb
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Сделал всё что требовалось и в срок. Всегда онлайн, всегда отзывается на просьбы что-то доделать, переделать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SRomanweb
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад