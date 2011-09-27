Всплывающее меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день ! Есть сайт. ait.inspire.kz необходимо добавить на него всплывающее меню. Во второе нижнее подменю.

нужна только html верстка. Итог - код главной страницы со всплывающим меню - как пример. Интегрировать в движок буду сам.

Всплывающий блок должен выглядеть так как боковые плашки с логотипами. Цвет ссылок - белый. шрифтна 1px меньше чем само меню.

HTML
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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