Virtuemart - настроить оплату кредитными картами

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Закрыт4 заявки95 просмотров

В магазине Virtuemart настроить оплату кредитными картами Visa, MasterCard, возможность оплачивать рублями. Протестировать работу.

14 лет назад
elina25
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров