Поправить скрипт - парсер

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Закрыт9 заявок301 просмотр

Есть скрипт, который вносит данные в базу с распарсеной страницы (тв програма)

Но только сделали его так, что дату он вносит не в фомате даты, а в текстовом. Поэтому нужно поправить и вносить дату в нормальном виде.

База приложена. и с чего парсилось тоже.

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14 лет назад
tod
47 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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