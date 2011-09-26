Поправить скрипт - парсер

Есть скрипт, который вносит данные в базу с распарсеной страницы (тв програма)

Но только сделали его так, что дату он вносит не в фомате даты, а в текстовом. Поэтому нужно поправить и вносить дату в нормальном виде.

База приложена. и с чего парсилось тоже.

***********