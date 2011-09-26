Плагин - конфигуратор на wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки331 просмотр

Нужен плагин конфишуратор на wordpress. Вылдядит как во вложенном изображении, который имеет управление через админку. Это своеобразная форма заявки с выбором параметров.

WordPress
14 лет назад
MaxOrlov
Максим 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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