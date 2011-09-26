Програмный модуль в интернет-магазин

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Прописать програмный модуль, чтобы при необходимости могли сами вносить изменения в заголовок каждой страницы на сайте. Сайт находится на битриксе. Сразу хотелось бы узнать стоимость.

14 лет назад
iprihodko
Илья 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров