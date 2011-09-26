Нужен калькулятор расчета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки210 просмотров

Нужен подобный калькулятор на сайт http://www.glavbukh.ru/calc/

Но нет расчета. Может кто уже делал подобный.

14 лет назад
chelgrey
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров