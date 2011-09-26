Нужно доработать и прикрутить WebAsyst Shop-Script к html верстке интернет магазина. Опыт работы с WebAsyst Shop-Script - обязателен. Указывайте работающие примеры.
Создать заставку для видео-ролика
Необходимо создать заставку для видео-роликов.
Длительность - до 10 сек.
Тематика - компьютерное обучение.
Стиль - на усмотрение.
Ссылка на образец понравившейся заставки:
http://css-tricks.com/video-screencasts/100-lets-write-semantic-markup/
Заявки фрилансеров
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