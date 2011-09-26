Создать заставку для видео-ролика

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок252 просмотра

Необходимо создать заставку для видео-роликов.

Длительность - до 10 сек.

Тематика - компьютерное обучение.

Стиль - на усмотрение.

Ссылка на образец понравившейся заставки:

http://css-tricks.com/video-screencasts/100-lets-write-semantic-markup/

CSS
14 лет назад
SerovEg
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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