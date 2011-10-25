Парсеры для bing, yahoo, google

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки233 просмотра

Нужно разработать парсеры для поисковиков bing, yahoo, google. Парсер должен брать из базы данных названия фирм, получать по ним первые 20 результатов поиска и записывать их в базу в виде:

1) урл результата поиска

2) текст ссылки на результат поиска

3) текст превьюшки результата поиска

См. скриншот в приложении на примере запроса amazon в bing.com что нужно парсить из каждого результата поиска.

Количество запросов, которые парсер должен "уметь" парсить за один запуск - от 100 до 300 тыс. Естественно нужна защита от бана и многопоточность.

Платформа для реализации указанного скрипта - на выбор исполнителя (нужен совет).

Можно реализовать в виде одной программы, можно по программе на поисковик.

14 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$260
10 дней
ВСЕМ КТО ХОЧЕТ ПАРСЕР, ГРАББЕР И Т.П. ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО РАБОТАТЬ С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ. Лучшего исполнителя не найдете на веблансере. Ребята очень серьезные. Подходят к работе чрезвычайно ответственно и профессионально. От веблансера я такого не ожидал и подобного уровня исполнитетелей еще не видел ни одного, хотя сам работаю в этой сфере уже достаточно давно и считаю что проекты по собиранию контента с других сайтов являются самыми неудобными, рискованными и сложными. Настоятельно рекомендую как исполнителя по проектам связанным с парсингом, граббингом и др. типами агрегации контента. Теперь конкретно: 1. В рабочее время всегда на связи 2. Соблюдают установленные сроки 3. В работе используют project management приложение, которое позволяет отслеживать задачи по проекту и следить за их выполнением. 4. В случае необходимости доработок - все они выполняются оперативно и качественно. 5. Интерфейс программ продуман выглядит красиво (в отличие от html без css как обычно делается) 6. Имеют ряд готовых наработок по парсингу, применяют их в работе что делает проект по стоимости сравнимым с предложениями других фрилансеров. 7. Имеют платформу со своими прокси серверами, что позволяет им запускать полученные парсеры у себя на сервере в настоящем многопоточном режиме, что еще больше ускоряет и упрощает работу парсера после его готовности. Одним словом - очень профессиональный, европейский подход к работе. Рекомендую!
Было очень приятно работать. Все вопросы возникавшие в процессе работы решались быстро и четко. Четкое ТЗ и своевременная оплата, как само-собой разумеется. Рекомендую.

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SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад