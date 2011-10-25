Парсеры для bing, yahoo, google

Нужно разработать парсеры для поисковиков bing, yahoo, google. Парсер должен брать из базы данных названия фирм, получать по ним первые 20 результатов поиска и записывать их в базу в виде:

1) урл результата поиска

2) текст ссылки на результат поиска

3) текст превьюшки результата поиска

См. скриншот в приложении на примере запроса amazon в bing.com что нужно парсить из каждого результата поиска.

Количество запросов, которые парсер должен "уметь" парсить за один запуск - от 100 до 300 тыс. Естественно нужна защита от бана и многопоточность.

Платформа для реализации указанного скрипта - на выбор исполнителя (нужен совет).

Можно реализовать в виде одной программы, можно по программе на поисковик.