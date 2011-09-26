Дополнительный функционал к сайту.

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Есть сайт торговой марки, движок Joomla. Требуется создать новый функционал на сайте, см. прикрепленное ТЗ.

Жду от вас сроки и стоимость,

Спасибо.

Joomla
14 лет назад
Yurs
Юрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад

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