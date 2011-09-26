Дополнительный функционал к сайту.

В коммерческом шаблоне joomla который используется на сайте http://demo.joomlaxtc.com/designwerks/ не отображаются маркеры в статьях, хотя они отображаются в админке в визуальном редакторе. нужно подправить css чтоб в шаблоне на сайте появились маркеры, и если ...