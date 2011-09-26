Маркеры в шаблоне joomla

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Завершен2 заявки106 просмотров

В коммерческом шаблоне joomla который используется на сайте http://demo.joomlaxtc.com/designwerks/ не отображаются маркеры в статьях, хотя они отображаются в админке в визуальном редакторе.

нужно подправить css чтоб в шаблоне на сайте появились маркеры, и если они появятся еще где-то кроме статей, то нужно будет в других местах их убрать. т.е. чтоб они были только в статьях.

работы немного, желательно приступить как можно быстрее.

пишите сроки, и цену.

CSSJoomla
14 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
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Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
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Был
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201 отзыв(-5)
14 лет назад
$5
1 день
Сотрудничеством доволен. спасибо. мои рекомендации!
Была четко поставлена несложная задачка, быстро ее решил и получил оплату.Спасибо.

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WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад