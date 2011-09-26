Маркеры в шаблоне joomla

В коммерческом шаблоне joomla который используется на сайте http://demo.joomlaxtc.com/designwerks/ не отображаются маркеры в статьях, хотя они отображаются в админке в визуальном редакторе.

нужно подправить css чтоб в шаблоне на сайте появились маркеры, и если они появятся еще где-то кроме статей, то нужно будет в других местах их убрать. т.е. чтоб они были только в статьях.

работы немного, желательно приступить как можно быстрее.

пишите сроки, и цену.