Модуль "калькулятор" для Joomla

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Есть разработанный макет калькулятора для расчёта стоимости продукции. Модуль должен устанавливаться на cms joomla . Смотреть прикрепленный файл.. Обязательное требование: нужно выдержать верстку и дизайн

Joomla
14 лет назад
Usan
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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