Создание плагина для Wordpress

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Завершен2 заявки126 просмотров

Нужно сделать плагин для wp который размещает 3 кода adsense на одной странице в статье

WordPress
14 лет назад
Jaday
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

bo0blik
Егор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bo0blik
Егор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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