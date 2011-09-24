Скрипт, парсер в базу

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Закрыт9 заявок253 просмотра

Нужно скрипт, который будет парсить тв програму с сайта в базу мускула.

Тв програма там чистая, без мусора (приложено образец страницы)

Нужно - загнать в мускул, с параметрами:

1) *название тв программы* пример: Сарафан-ТВ

2) *Дата* пример: 21 сентября 2011

При парсинге, проверять, есть ли уже в базе эти данные.

Больше ничего. :)

14 лет назад
tod
47 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Человек выполняет работу в уговоренные сроки и то что вы заказывали, но бездумно и не вникая в саму суть вопроса. То есть - вас никто и ничего не спросит, не уточнит перед началом работы, даже если видит что вы при заказе допускаете неточность. Заказывая работу, вы гарантировано получите то, что заказываете вплоть до опечатки (сугубо бездумно выполненая работа, никакого осмысливания того, что делает). От дальнейшей работы с ним отказался, так как впервые увидел такого исполнителя и побоялся, что и в дальнейшем он будет настолько бездумно следовать букве ТЗ даже при явной несостыковке (лиш бы снять денег). Тем, кто думает заказывать у него работу, советую поискать более адекватного программиста и НЕ делать заказ.
Человек сделал заказ и получил результат - все четко выполнено по ТЗ. Но оказалось, что нужно было не четко выполнять, что там "подразумевалось" что-то другое. но откуда я мог это знать? А потом еще пишет отрицательные отзывы за то, что все четко и в срок сделано. Лучше научитесь писать техзадание.

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Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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