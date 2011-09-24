Скрипт, парсер в базу

Человек выполняет работу в уговоренные сроки и то что вы заказывали, но бездумно и не вникая в саму суть вопроса. То есть - вас никто и ничего не спросит, не уточнит перед началом работы, даже если видит что вы при заказе допускаете неточность. Заказывая работу, вы гарантировано получите то, что заказываете вплоть до опечатки (сугубо бездумно выполненая работа, никакого осмысливания того, что делает). От дальнейшей работы с ним отказался, так как впервые увидел такого исполнителя и побоялся, что и в дальнейшем он будет настолько бездумно следовать букве ТЗ даже при явной несостыковке (лиш бы снять денег). Тем, кто думает заказывать у него работу, советую поискать более адекватного программиста и НЕ делать заказ.