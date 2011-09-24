Доделать Joomla

В общем такая ситуация, есть сайт на CMS Joomla. Установлен компонент Adsmanager и sh404 sef. Как-то попросил программиста убрать из ЧПУ Id объявления, он его убрал. В компоненте adsmanager как и на самом сайте id остался, а в ЧПУ sh404 sef Id нету, но теперь при добавлении объявления с одинаковым названием объявление не добавляется.

Мне необходимо внести следующие изменения на сайт, От вас Цена и Сроки.

1. Доделать Adsmanager в Joomla, добавить в название объявления(ЧПУ) id объявления

(Только для новых объявлений, чтобы, старые объявления остались с теми же адресами)

2. Сделать карту сайта для Adsmanager так как сейчас какаето установлена, но не загружается.

3. При добавлении объявления сделать какуето антикапчу или что-то подобное(сейчас стоит рекапча от гугла, не помогает), спамеры достали.

НЕ АКТУАЛЬНО САМ СДЕЛАЛ