Уважаемые господа. Имеется интернет-магазин Giraffo.ru В данный момент наполнять магазин товаром может один человек. Это очень тормозит работу магазина. Задача: необходимо чтобы одновременно в магазине могли добавлять товары сразу 5 человвек ...
Доделать Joomla
В общем такая ситуация, есть сайт на CMS Joomla. Установлен компонент Adsmanager и sh404 sef. Как-то попросил программиста убрать из ЧПУ Id объявления, он его убрал. В компоненте adsmanager как и на самом сайте id остался, а в ЧПУ sh404 sef Id нету, но теперь при добавлении объявления с одинаковым названием объявление не добавляется.
Мне необходимо внести следующие изменения на сайт, От вас Цена и Сроки.
1. Доделать Adsmanager в Joomla, добавить в название объявления(ЧПУ) id объявления
(Только для новых объявлений, чтобы, старые объявления остались с теми же адресами)
2. Сделать карту сайта для Adsmanager так как сейчас какаето установлена, но не загружается.
3. При добавлении объявления сделать какуето антикапчу или что-то подобное(сейчас стоит рекапча от гугла, не помогает), спамеры достали.
НЕ АКТУАЛЬНО САМ СДЕЛАЛ
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