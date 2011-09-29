Переделать плагин для firefox 3.6 под firefox 6-7

Есть полностью работающий плагин-пустышка под firefox 3.6. В нём реализованы функции воспроизведения звука и вывода строки на экран (alert). В плагине есть текстовые строки - настройки. Используется xpcom (в нём тоже всего две простейшие функции - получить строку, вывести строку, записать строку в файл).

Никаких полезных функций плагин не выполняет - это example. Есть все исходные коды, он компилируется и ставится в firefox.

Нужно заставить его работать в firefox 6 (и очень желательно в 7а). Архитектура и все функции должны быть те же - xpcom, окно настроек.