Переделать плагин для firefox 3.6 под firefox 6-7

$50
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Завершен2 заявки196 просмотров

Есть полностью работающий плагин-пустышка под firefox 3.6. В нём реализованы функции воспроизведения звука и вывода строки на экран (alert). В плагине есть текстовые строки - настройки. Используется xpcom (в нём тоже всего две простейшие функции - получить строку, вывести строку, записать строку в файл).

Никаких полезных функций плагин не выполняет - это example. Есть все исходные коды, он компилируется и ставится в firefox.

Нужно заставить его работать в firefox 6 (и очень желательно в 7а). Архитектура и все функции должны быть те же - xpcom, окно настроек.

14 лет назад
freak_zp
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Выбранный исполнитель

logik
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12 лет назад
26 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
2 дня
Всё гуд.
+1. Рекомендую сотрудничать!

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logik
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов(-2)
14 лет назад