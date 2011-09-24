1) Сделать доработки на сайте Chainik.info (сделан на Joomla) 2) На сайте mebellavka.com.ua Перевести URL адреса с кириллицы на латиницу. Привести в порядок Title (логику отображения Title вышлю). Доделать корзину заказов. (сделан на ...
Flash конструктор (переключение слоёв)
Нужно сделать флешку для подбора фактуры и цвета сайдинга/панелей.
На входе даю 2 psd: сам дом (все варианты фактур - послойно) и интерфейс флешки. Нужно будет из этого собрать цельный ролик.
Основной функционал (см аттач):
кликнули слева на кнопку с фактурой сайдинга/панелей/аксессуаров (кнопка подсветилась и на картинке домика сменилась фактура соответствующего элемента), затем справа в палитре выбрали цвет для этого элемента (кнопка фактуры тоже перекрашивается в выбранный цвет).
Фактур всего 11: 3 для сайдинга, 3 для фасадных панелей, 3 - для цоколя и 2 варианта углов цоколя. Для остальных элементов меняется только цвет.
Чтобы не плодить бесконечные варианты кнопок и частей дома под все варианты цветов - имхо, правильно будет цвет набрасывать на ч/б фактуру малтиплаем прямо во флеше. В идеале хочется иметь возможность определять цвета фактурам через xml, чтоб при необходимости править оттенок, не открывая Flash.
Если без этого - то надо будет обозвать слои/символы, чтоб можно было разобраться там без поллитры.
Так же для флешки нужен будет зум ("приближение" до масштаба 1:1 ), возможность плавно мышкой двигать картинку в этом режиме, фича сохранения результата в джипег, ну и какая-нить лёгкая анимация при ховере кнопок (glow там какой-нить нарастающий, с небольшим изменением яркости кнопки, etc ).
В аттаче - интерфейс с комментариям по функционалу.
Интересует стоимость и сроки. Рассматриваю предложения только с цифрами. Спасибо.
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