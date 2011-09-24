Доработать ряд поправок в сайте на Битрикс

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Закрыт1 заявка125 просмотров

В частности проблема с корзиной, немного доработок по jquery

отписываем. и желательно оставляйте ICQ.

буду работать с исполнителем , правило которого - не завышать цену

jQuery
14 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров