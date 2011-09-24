Необходимо доработать раздел сайта - Все объекты - http://dvcenter.ru/detail/ Необходима следующая градация объектов недвижимости: 1) Коммерческая недвижимость - офисная недвижимость - торговая недвижимость - складская и ...
Доработать ряд поправок в сайте на Битрикс
В частности проблема с корзиной, немного доработок по jquery
отписываем. и желательно оставляйте ICQ.
буду работать с исполнителем , правило которого - не завышать цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Написать код для всплывающего окна с формой подписки для сайта на юкозе .Закрыт14 лет назад
Необходимо создать заставку, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/, только с другим текстом и шапку сайта с занавесом и движущимся светом от софитов, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/ Исходники передаются заказчику для дальнейшего редактирования. Для уточнения ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать интернет-портал. Дизайн есть. PSD ТЗ в приложении. Скрины – http://gosresheniya.ru/Screens.zip Срок – 1 месяц на основную разработку. 2 недели на доработки. От ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Нужно создание сайта (шаблона) для VM Joomla, дизайн и верстка имеется. ТЗ в Аттаче.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10000
Ищу сильных специалистов на wordpress для доработки функционала сайта nashasvadba.net Необходимо создать сервисы для пользователей Календарь для невесты Список гостей Разработка своих страничек для пользователей с возможностью добавлять ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработать сайт для Google Apps Engine ТЗ по запросуЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать интернет магазин с учетом специфики деятельности заказчика.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Магазин с товарами. товары скролятся по mousewheel горизонтально, при mouseover показывается div с деталями товара. данные о товаре и детали беруться через XMLHttpRequest - запрос написан и обработка тоже. Проблемы с mouseover на товар: ...Закрыт14 лет назад
Мне переделали сайт из HTML на Joomla.Надо кое-что подправить:сделать человеческие ссылки,подредактировать статьи.....Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад