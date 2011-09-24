Доработать ряд поправок в сайте на Битрикс

Необходимо создать заставку, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/, только с другим текстом и шапку сайта с занавесом и движущимся светом от софитов, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/ Исходники передаются заказчику для дальнейшего редактирования. Для уточнения ...