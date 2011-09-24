Доработать Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки138 просмотров

Нужен специалист который шарит в движке.

Есть много проектов на этой системе, нужны небольшие доработки...

Более подробно, выбранному исполнителю.

Webasyst
14 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vitaut
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$1
1 день
Очень профессионально подошел к проекту, получилось даже лучше чем я хотел. Рекомендую, отличный исполнитель!
Четко ставит задачу. Хороший человек и работодатель. Мгновенная оплата. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Vitaut
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад