Доработка интернет-магазина ВамШоп

Нужно полностью клонировать "Сопутствующие".

Обозвать полученное "Разновидностями", добавить соответствующий пункт меню и кнопки "Разновидность" в админку, добавить шаблон экспорта в модуль выгрузки в Excel. Перекрестные ссылки должны работать.

Дополнительно.

1. В списке товара выводить "еще 2 разновидности", "еще 5 разновидностей" и т.д., в зависимости от количества имеющихся.

2. В списке товара, если у разновидностей стоимость не одинакова, выводить цену в виде " - ". min и max - соответственно, минимальная и максимальная цена разновидностей.

3. В карточке товара, если количество товаров > n то выводить их горизонтальным слайдером. Если

Результат работы хотелось бы получить в виде инструкций в текстовом файле. Пример:

1. Создать таблицу "products_xsell_1"

(запрос)

2. Создать таблицу "products_xsell_grp_name_1"

(запрос)

3. Клонировать admin/cross_sell_groups.php в admin/cross_sell_groups_1.php

4. Заменить в admin/cross_sell_groups_1.php текст TABLE_PRODUCTS_XSELL текстом TABLE_PRODUCTS_XSELL_1

5. В файл /admin/includes/database_tables.php

После строк

define('TABLE_PRODUCTS_XSELL', 'products_xsell');

define('TABLE_PRODUCTS_XSELL_GROUPS','products_xsell_grp_name');

Добавить строки

define('TABLE_PRODUCTS_XSELL_1', 'products_xsell_1');

define('TABLE_PRODUCTS_XSELL_GROUPS_1','products_xsell_grp_name_1');

6. и так далее

Исполнителем хотелось бы видеть человека, хорошо знающего скрипт и логику его работы, т.к. для корректной работы модификации внесение некоторых изменений не очевидно (н-р, в таблицу admin_acsess).

Прошу цену не ломить ибо за ломовую цену сделаю сам.