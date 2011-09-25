Нужно прикрутить плеер uppod на движок http://www.kernel-video-sharing.com/ru/ , точнее заменить на uppod, у них есть свой плеер, но он мне не нравиться, нужно чтоб остались все функции плеера от KVS, защита от хотлинка, embed и ...
Доработка интернет-магазина ВамШоп
Нужно полностью клонировать "Сопутствующие".
Обозвать полученное "Разновидностями", добавить соответствующий пункт меню и кнопки "Разновидность" в админку, добавить шаблон экспорта в модуль выгрузки в Excel. Перекрестные ссылки должны работать.
Дополнительно.
1. В списке товара выводить "еще 2 разновидности", "еще 5 разновидностей" и т.д., в зависимости от количества имеющихся.
2. В списке товара, если у разновидностей стоимость не одинакова, выводить цену в виде " - ". min и max - соответственно, минимальная и максимальная цена разновидностей.
3. В карточке товара, если количество товаров > n то выводить их горизонтальным слайдером. Если
Результат работы хотелось бы получить в виде инструкций в текстовом файле. Пример:
1. Создать таблицу "products_xsell_1"
(запрос)
2. Создать таблицу "products_xsell_grp_name_1"
(запрос)
3. Клонировать admin/cross_sell_groups.php в admin/cross_sell_groups_1.php
4. Заменить в admin/cross_sell_groups_1.php текст TABLE_PRODUCTS_XSELL текстом TABLE_PRODUCTS_XSELL_1
5. В файл /admin/includes/database_tables.php
После строк
define('TABLE_PRODUCTS_XSELL', 'products_xsell');
define('TABLE_PRODUCTS_XSELL_GROUPS','products_xsell_grp_name');
Добавить строки
define('TABLE_PRODUCTS_XSELL_1', 'products_xsell_1');
define('TABLE_PRODUCTS_XSELL_GROUPS_1','products_xsell_grp_name_1');
6. и так далее
Исполнителем хотелось бы видеть человека, хорошо знающего скрипт и логику его работы, т.к. для корректной работы модификации внесение некоторых изменений не очевидно (н-р, в таблицу admin_acsess).
Прошу цену не ломить ибо за ломовую цену сделаю сам.
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